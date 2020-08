Princezna Lada ze slavné pohádky: Pod šaty schovávala bříško a na čele jí zůstala jizva

Marie Kyselková jako Lada v pohádce Princezna se zlatou hvězdou Foto: reprofoto Princezna se zlatou hvězdou

Herečka Marie Kyselková (20. 8. 1935 – 21. 1. 2019) se ke své nejslavnější filmové postavě princezny Lady dostala vlastně velkou náhodou. Režisér Martin Frič (†66) ji původně obsadil jen do drobné roličky jedné z dvorních dam a do titulní úlohy počítal s Miriam Hynkovou (†77). Jenže ta krátce před natáčením vážně onemocněla, a tak se hledala nová princezna.

Nejdřív se uvažovalo o Evě Klepáčové (†79), shodou okolností skutečné manželce prince Radovana (Josef Zíma, 88), ale ta byla tou dobou těhotná. A tak volba padla na Marii Kyselkovou.

Pohledná slečna byla původní profesí zdravotní sestřička, ale díky hezké tváři začala pracovat jako modelka (tehdy se říkalo „manekýnka“). Na jedné z přehlídek si jí všiml režisér Jiří Sequens a obsadil ji do svého filmu Větrná hora (1955), čímž se jí brány filmového světa otevřely dokořán.

Po hvězdě jí zůstala jizva

Kuriózní je, že v době natáčení Princezny se zlatou hvězdou (1959) byla těhotná i Marie Kyselková. Naštěstí to bylo na samém počátku, takže rostoucí bříško se dalo ještě pohodlně schovat pod šikovně upravené kostýmy.

Natáčení bylo docela náročné. Kyselková musela hrát v paruce, ale hlavně: na čelo jí každý den lepili zlatou hvězdu, což jí působilo nepříjemné kožní problémy. Po slavné ozdobě jí nakonec zůstala uprostřed čela jizva.

Nicméně ústrky jí vykompenzoval královský honorář – za jeden natáčecí den jí platili 240 korun a to byly na tehdejší dobu velké peníze. Ona sama si jich ale příliš neužila: „…všechny jsem je posílala mamince. Jak s nimi naložila, už si ani nepamatuji, já jsem toho tehdy moc nepotřebovala, nekouřila jsem ani nepila,“ řekla při jedné příležitosti Kyselková.

Ohromný úspěch a popularita ale Kyselkovou k další kariéře na stříbrném plátně nepřiměly. Princezna se zlatou hvězdou (1959) se tak stala i její filmovou derniérou.

Petřík byl opravdu krásný chlapec

Představitelka princezny Lady se totiž rozhodla, že se bude nadále věnovat výhradně rodině. Vytvářela zázemí svému prvnímu manželovi Petru Haničinci (†77) a synu Ondřejovi a s odstupem času svého rozhodnutí nikdy nelitovala, přestože s Haničincem se později rozvedla.

„Petřík byl opravdu krásný chlapec, silná osobnost, velmi ctižádostivý a velmi pracovitý,“ vyprávěla později. Nebyl to ale rodinný typ, rád si užíval nočního života, což Kyselková tolerovala 15 let. Rozešli se ale v dobrém.

Napodruhé to vyšlo

Manželské štěstí poznala po boku druhého muže, zubaře Vladimíra Demka. „Bylo to dva nebo tři měsíce od rozvodu. Kamarádka mě pozvala na svatbu své sestry a tam jsem se seznámila s budoucím, o dvanáct let mladším manželem. Bylo to takové štěstí shůry,“ popsala počátek nového vztahu Kyselková. Manželovi porodila dvě dcery, Alžbětu a Žofii.

Představitelka princezny Lady pracovala v seniorském věku ve vrátnici strahovských kolejí a studenti ji poznávali a měli rádi. Postupně ji začaly trápit nejrůznější zdravotní potíže, sužovaly ji mj. nesnesitelné bolesti zad a měla problémy s chůzí. V lednu 2019 ji našel kamarád Ivo Niederle (90) v jejím bytě mrtvou. ■