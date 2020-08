Na milostné scény s Ivanem Trojanem se těšil. Pohledný Slovák prozradil, jak se mu točily

Juraj Loj otevřeně o postelových scénách s Ivanem Trojanem. Super.cz

Jak pohledný Slovák svou postavu vnímá? „František Palko je člověk, který ’přichází z Východu jako slunce’. To je druhá věta mojí postavy, a myslím, že ji přesně vystihuje,“ uvedl Juraj na tiskové konferenci před projekcí.

Partner a otec dětí herečky Zuzany Kanócz neměl problém točit milostné scény s mužem. „Nevyvolávalo to ve mně žádné negativní emoce a pocity. Ani pocit hanby. Jelikož je ten příběh tak silný, tak mi nepřišel tak důležitý třeba polibek. Milostná situace je zasazená do doby, kdy za to lidé byli perzekuovaní a hnaní před soud. Tehdy společnost nepřijímala homosexuály. Jejich láska byla skrývaná, a proto byla ještě intenzivnější,“ vysvětluje Juraj.

„S Ivanem jsme si o těchto situacích hodně povídali. Jelikož jsme neměli s takovou situací zkušenosti a šli jsme doslova s kůži na trh, vyprávěli jsme si o tom. Když nastal den, kdy se točily tyto scény, tak jsme k tomu přistoupili lidsky.“

Juraj překvapuje svou otevřeností a upřímností. V rozhovoru uvedl, že se na milostné scény, které herci obvykle nemají příliš v lásce, těšil a vysvětlil proč. „Když se to dotočilo, tak jsem byl vlastně zaskočený, že je to za námi. Nevím, jak to vnímal Ivan, ale já jsem se na ty scény těšil. Ne kvůli tomu, že bych se chtěl líbat s mužem. Ale proto, že ty scény mají hloubku a výpovědní hodnotu. Nejednalo se o nahou scénu, která měla rozzářit atmosféru, ale to celé dotvářelo atmosféru dané doby. Co všechno museli lidé obětovat kvůli vztahu,“ uvedl Loj. ■