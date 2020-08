Ilustrační foto Profimedia.cz

V jedné ruce mobil, ve druhé kávu....tak proč si trochu neulehčit. Problém byl, že telefonující žena kelímek postavila na luxusní Rolls-Royce, a to přímo do míst znaku, v té době zajetého v kapotě. V tu chvíli se okénko otevřelo, kelímek zmizel a Spirit of Ecstasy, jak se legendární znak nazývá, dostal spršku... Jak to dopadlo, se podívejte na videu.