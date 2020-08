Britská televizní hvězdička vyvenčila nejen svého psa, ale i své silikonem napěchované vnady

Aisleyne Horgan-Wallace Profimedia.cz

Na venčení svého chlupatého mazlíčka v Londýně zvolila opravdu minimalistický model. Její topík měl co dělat, aby jí její silikonové vnady nevypadly při jakémkoliv předklonu. Jen se podívejte do galerie, kde najdete i snímky, jak se nedávno vydala opalovat do parku a zvolila plavky, které zezadu nebyly ani vidět.

ČTĚTE TAKÉ: Britská modelka nemá soudnost, ve zcela průsvitném tílku si z poprsí udělala dvě placky

Aisleyne se v minulosti snažila prorazit i jako modelka a v rozsáhlé sbírce milenců má i boxera Mika Tysona. Záře reflektorů jí rozhodně chybí, a tak tahle žena, která byla vychována ve víře svědků Jehovových, musí ukazovat své tělo, aby se dočkala aspoň pár fotek jako dříve známá osoba z reality show. ■