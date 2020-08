Herci z muzikálu Rebelové museli kvůli koronaviru do karantény

Někteří herci připravovaného muzikálu museli do karantény. Ilustrační foto Michaela Feuereislová

Naneštěstí byl u jednoho ze členů ansámblu diagnostikován koronavirus, a tak bylo nutné zkoušky zastavit. „O pozitivním případu jsme byli informováni 9. srpna. Byl bezpříznakový a k nákaze došlo mimo divadlo zřejmě 31. července,“ řekl tiskový mluvčí divadla Tomáš Matějovský o pozitivním případu jednoho z členů castu. „Jeho kolegové se s ním mohli setkat v prvním srpnovém týdnu, přesněji mezi prvním až šestým srpnem,“ upřesnil.

Vedení divadla nenechalo nic náhodě a po konzultaci s hygienickou stanicí poslalo zúčastněné na testy. „Test hned 10. srpna podstoupili všichni, kteří mohli být s nakaženým v přímém kontaktu, preventivně byli otestováni i ti, kteří mohli mít kontakt zprostředkovaný přes další osobu,“ objasnil Matějovský.

Zítra pro členy ansámblu končí karanténa a bude se moct pokračovat ve zkoušení. Termín prosincové premiéry tedy podle všeho není v ohrožení. „Naštěstí máme ještě na začátku září dostatečnou časovou rezervu, kterou tímto samozřejmě využijeme,“ doplnil Matějovský.

Jedním ze zpěváků, kteří museli do karantény, byl i účastník nadcházející show Tvoje tvář má známý hlas Martin Schreiner. Zajímali jsme se o to, zda a případně jak to zasáhne do natáčení. „Martin Schreiner je v karanténě, se kterou Tvář nemá nic společného. Zde jsou všichni účinkující i celý štáb s negativními výsledky. Natáčení první epizody tak není ohroženo,“ napsal Super.cz PR koordinátor pořadu Vojtěch Boháček. ■