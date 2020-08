Harašící miliardář, který rád pracuje bez kalhot, se ukázal na pláži se svou mladou přítelkyní

Alki David Profimedia.cz

Pár společně před pár týdny natočil video na sociální sítě, kde Leila vysvětluje všem, kteří se do ní pouští za to, že randí se starším mužem, že Alki je jejím prvním postarším a že je jejich vztah pevný a vyhovuje jí. Miliardář si u toho dělá srandičky, že je o 180 let starší než ona, ale jinak že se mu taky líbí jejich vztah.

O Davidovi jste možná v minulosti slyšeli, jelikož dostal nejvyšší pokutu za harašení v historii USA. Miliardář tehdy obvinění z obtěžování popřel, ale zároveň přiznal, že v práci rád sundává kalhoty a nemá problém svým zaměstnancům pustit porno. „Tomu se říká zábava na pracovišti, rozhodně to není sexuální obtěžování,“ uvedl tehdy v rozhovoru pro web Inside Edition.

Jeho bývalá zaměstnankyně Chastity Jonesová jej ovšem zažalovala a měl jí vyplatit v přepočtu cca 253 miliónů korun. Té se prý nevhodně dotýkal pod záminkou vyjádření soustrasti nad smrtí její matky.

Alki je dědicem firem skupiny Leventis-David Group do které spadá i Coca-Cola HBC, jedna z největších plnírenských firem na světě. Kromě toho podniká úspěšně i v několika dalších odvětvích. ■