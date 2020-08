Muzikálová hvězda je kvůli koronaviru už půl roku bez příjmů. Nebudu plakat, ale snadné to není, říká

Peter Pecha Super.cz

Řada párů ohlásila těhotenství v době karantény. Peter říká, že pro něj to určitě nebylo lehké období. "Času bylo hodně, ale je to zvláštní období. Člověk je pod tlakem, uvědomuje si, že nemá práci, a neví, jak dlouho ji mít nebude, duševní komfort to nepřináší," vysvětluje.

I když si na sociální síti nestěžoval, že je bez práce a peněz, lehké to prý není.

"Bylo to těžké období. Nejsem člověk, který by plakal a vyléval si srdce na sociální síti, to ne. Snažím se zůstat chlapem, pevně stát na nohou a o rodinu se postarat. Ale příjemné to vůbec není. Nevím, kolik lidí má takový cash flow, že by půl roku nemuseli vydělat ani korunu. Není to snadné. A doufám, že se vše brzy vrátí do normálu. Je to na hranici," dodal Pecha. ■