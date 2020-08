Nejkrásnější dívce Česko-Slovenska titul nějakou dobu zůstane. Její nástupkyně se letos volit nebude

Klára Vavrušková Super.cz

"Jsem ráda, že mi tento titul zatím zůstane. Letos se bude volit jen Česká Miss, to mě moc těší. Přijdu jen o svůj titul Česká Miss Earth, ale to jsem ráda, další holčina alespoň poletí na světovou soutěž," řekla Super.cz Klára, která dokonce na této světové soutěži krásy vybojovala třetí místo.

Celý rok měla cestovat, těšila se, až na dalším světovém klání předá korunku své nástupkyni. Kvůli covidu se ale žádné cesty nekonají. "Měla jsem letět v červnu na Mauricius, pak se to posunulo na září, ale teď je otázka, co bude. Vůbec zatím netuším, kdy to proběhne," řekla Super.cz Klára na castingu, kde se hledala nová Česká Miss. Vavrušková zasedla v porotě.

ČTĚTE TAKÉ: Tyhle krásky od sebe dělí deset let! Věkový rozdíl by na nových fotkách Elišky Bučkové s dalšími misskami hádal málokdo

Nyní je jasné, že se nebude konat klasické světové finále na Filipínách. "Všechno se řeší, co jsem slyšela, Miss Earth by měla být virtuální. Já bych všechno přesunula, posunula, ale Earth má dvacáté výročí a nechce o něj přijít," řekla Super.cz v neděli Klára. Už v pondělí opravdu světová soutěž ohlásila, že finále bude virtuální. "Uvidíme, jestli vůbec někam odletím," krčí rameny Vavrušková.

Jako modelka přišla o hodně zakázek. "Během tří měsíců karantény jsem přišla o veškerou práci, přehlídky. Chybí mi to, to je jasné. Vracím se zpátky ke studiu, práce nějaká nyní je, hlady neumírám," dodala. ■