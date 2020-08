Sestra Sharon Stone, která má lupus, dostala koronavirus: Bojuji o každý nádech, vzkázala z nemocnice

Sharon Stone se sestrou Kelly Profimedia.cz

ČTĚTE TAKÉ: 13 slavných, kteří se nakazili koronavirem: Mrkněte, jak u nich nemoc probíhala

Doposud sdílela několik videí z nemocničního lůžka, kde je připojená na přístroje. V prvním z nich, které přesdílela i Sharon, Kelly apeluje na sledující, aby nosili roušky, nechali se pořádně testovat a izolovali se. „Bojuji o každý nádech,“ nechala se slyšet.

Na nejaktuálnějším videu je vidět zmožená Kelly, která si stěžuje na slabost a bolesti hlavy. „Dneska nemám dobrý den. Jsem velmi slabá, celkově malátná, bolí mě hlava, je to tak těžké. Můj muž už nemá horečky. Je to šílené, 14. den nemoci a cítím se takhle špatně. Ale vím, že lidem bylo i hůř. Snažím se neztrácet naději. To je jediné, co můžete dělat,“ vzkázala.

Kelly se s manželem izolovala v Montaně, přestože od března dodržovali veškerá bezpečnostní opatření, i ta nepovinná, stejně se nakazili. Kvůli lupu v minulosti podstoupila chemoterapie.

ČTĚTE TAKÉ: Tři testy měla negativní, až čtvrtý pozitivní: Hvězda Čarodějek předvedla fanouškům šokující následky koronaviru

Její sestra Sharon otevřeně kritizovala, že nejsou ve státě přísnější bezpečnostní opatření. I ona apeluje na sledující, aby nosili roušky a izolovali se. ■