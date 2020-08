Karanténu zasvětil cvičení: Nejstarší soutěžící Tváře se svlékl a pochlubil se výsledky

Bořek Slezáček Foto: TV Nova

Slezáček na sobě za poslední půlrok neuvěřitelně zamakal. Pryč jsou povolené břicho a bicepsy, Bořek má zpět štíhlou a pevnou postavu.

„Tenhle striptýz do trenýrek s tygrem proběhl v rámci natáčení proma na Tvář. Jsem tam nejstarší, takže mě sice překvapilo, že to padlo na mě, ale zaskočen jsem nebyl, neb jsem celou koronu doma cvičil, abych vyplnil čas, který najednou byl. Já sice sportuju vlastně pořád, ale to jaro jsem ještě dost přitlačil. Ale už to nejde tak snadno jak zamlada,“ říká Bořek, který letos oslavil 53. narozeniny.

Bořek držel i velmi přísnou dietu. „Loni v prosinci jsem se totálně vyžral bagetami z benzinek a oslazenými mléky. Obě ta svinstva bych okamžitě dal na seznam zakázaných látek, hned vedle drog, ze kterých se, ať jim nekřivdím, aspoň netloustne. Takže jsem se v půlce února trochu hecnul,“ prozradil Slezáček. ■