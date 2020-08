Libor Bouček a jeho krásná žena oslavili první výročí svatby. Gratuloval i Jarda Jágr, tohle vzkázal

Libor a Gabriela Boučkovi Foto: Instagram L. Boučka

„Dnes je to přesně rok, co jsme na tomhle místě zažili naprosto nezapomenutelný podvečer a večer. S obrovskou radostí jsme se vrátili. Spolu. Téměř jako každý z těch 366 dnů. Jsme dva. Úsečka. Nebo také tětiva obklopená světem. Byl to rok radostí, zážitků, úsměvu, a především lásky. Rok. Tak miniaturní optikou života a tak veliký optikou času. Nic nemá větší smysl než láska. A je třeba ji bránit do posledního výdechu. A nepřestat stavět hradby kolem ní. Ať takových oslav je ještě minimálně padesát. A děkuju Ti, má Ženo!“ napsal Libor ke společné fotce.

K výročí manželům pogratulovali fanoušci i přátelé z řad známých osobností. Vzkaz nechala třeba zpěvačka Marta Jandová nebo hokejista Jaromír Jágr (48).

„Moc sluší, vypadáte šťastně. Už jen jedna věc vám chybí k max. spokojenosti.......2 elektrokola,“ smál se hokejista v narážce na jednu z reklam, které natočil a za niž sklidil veřejnou kritiku od nejlepšího českého basketbalisty současnosti Tomáše Satoranského. „Mám vás rád. Fandím vám,“ vzkázal Jágr závěrem Boučkovým. ■