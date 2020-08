Takhle sexy nebyla ani ve StarDance: Gabriela Koukalová ukázala modelkovské křivky v bikinách

Tohle je pastva pro oči. Foto: Super.cz/Instagram G. Koukalové

„Co by to bylo za dovču bez hezkých fotek. Dřív jsem na takový focení moc nebyla, ale věci a časy se mění. Po třicítce jsem si začala připadat tak nějak ještě víc žensky než kdykoli předtím a jsem na to pyšná,“ svěřila se krásná zrzka pod fotkou s tím, že právě tenhle věk si konečně nejvíc užívá.

ČTĚTE TAKÉ: Plná vděčnosti a lásky: Gabriela Koukalová zapózovala na jarních fotkách

Není ani divu, že je se sebou olympionička tak spokojená, v zářivě žlutých bikinách totiž předvedla záviděníhodnou figuru, kterou si vypracovala za dobu své sportovní kariéry, ale i účastí ve StarDance. Lichotky od věrných fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. Gabriela za své ploché bříško, pevný zadeček a celkovou vizáž dostává v komentářích jeden kompliment za druhým. ■