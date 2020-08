Děláte si srandu s touhle skvadrou? Diváci Tváře se ostře pustili do výběru soutěžících i poroty

Fanoušci jsou nespokojení, že některé ze soutěžících neznají. Foto: Super.cz/archiv TV Nova

Nejčastěji si komentující stěžují, že velkou část umělců vidí poprvé v životě. „No já znám asi tři, podle jména, jinak pro mě jsou absolutně neznámí,“ vyjádřil se na facebookové stránce pořadu jeden z fanoušků. „Znám jen Basikovou a Čvančarovou. Pak podle obličeje tu herečku z ukázek Mostu, ale jméno vůbec. A ty chlapy teda neznám ani jméno, ani ksicht.“ „Proč? Děláte si srandu s touhle skvadrou?“ přitakávají další.

Z mužů se v 7. řadě představí: zpěvák Albert Černý (31) z kapely Lake Malawi, bronzový vítěz SuperStar Martin Schreiner, zpěvák Jordan Haj (31) nebo herec Bořek Slezáček (53).

Jiným fanouškům se zase nelíbí nové osazenstvo poroty, ve které z minulých řad zůstává pouze Aleš Háma (47), a k němu se nově přidá Eva Burešová (27) a Ondřej Sokol (48). „Bez Koháka to bude na ho*no, i kdyby tam účinkoval třeba p. Margita, a to si ho vážím, bez urážky... Kohák je v porotě bavič, bez něj jste v pr*eli,“ nebere si servítky divák.

A výtky měli lidé i k moderátorovi, kterým je v 7. řadě Vladimír Polívka. „Vláďu mám strašně ráda, ale s ním to už nebude ono. Ondra Sokol je holt extra třída.“ „Já bych brala Sokola, ten je super. Asi to už nebude ono, ale nechci hodnotit dopředu. Celkem mě to zklamalo,“ vyjádřili svůj názor další příznivci. ■