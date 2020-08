Fanynky Beatles jistě potěší pohled na jejich stále aktivního idola z mládí: Paul McCartney vyrazil svlažit tělo do moře

Paul McCartney Profimedia.cz

Sir Paul McCartney (78) vyrazil osvěžit své tělo do oceánu v Hamptons. To je jeden z nejoblíbenějších výletních rezortů celého východního pobřeží, nacházející se na nejvýchodnějším konci ostrova Long Island v New Yorku.

Bývalý „brouk“ má ve svých 78 letech stále štíhlou figuru a v modrých plavkách mu to slušelo.

McCartney nedávno promluvil o tom, proč v sedmdesátých letech podal žalobu na The Beatles. Jeho krok byl tehdy považován za vyústění nenávisti mezi jednotlivými členy. Pro magazín GQ uvedl: „Mám dojem, že když se The Beatles rozpadli, všichni nabyli dojmu, že jsme se vzájemně nesnášeli. Co jsem si uvědomil nyní, je to, že my jsme byli jako rodina a rodinní příslušníci mají neshody a hádají se. Někdo chce jedno a druhý to chce jinak.“

Hlavní důvod, proč Paul kapelu zažaloval, bylo to, že nad ní chtěl získat zpátky kontrolu a vymanit se z područí manažera Allena Kleina. „V té době pro mě byl jediný způsob, jak zachránit The Beatles a Apple Corps (multimediální společnost založená v lednu 1968 britskou rockovou skupinou The Beatles, pozn. red.) a zároveň vydat píseň Get Back od Petera Jacksona, což nám pomohlo vydat Anthology a taky všechny ty skvělé remastery všech písní Beatles, a to zažalovat kapelu. Kdybych to neudělal, všechno by patřilo Allenu Kleinovi.“

Žalovat přímo manažera nebylo možné, takže jediná varianta byla zažalovat The Beatles. Soud trval celé čtyři roky a skupina byla oficiálně rozpuštěna v lednu roku 1975. Paulovy pochybnosti o Allenovi později vyšly na povrch, když jej zažalovala jeho další skupina, The Rolling Stones za to, že je okradl o několik miliónů dolarů. ■