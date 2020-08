Co ji nejvíc zranilo? Ornella Koktová promluvila o matce Monice

Ornella Koktová o matce Monice Štikové Super.cz

"Snažím se domlouvat ségře, aby se do toho nepouštěla. Přijde mi to zbytečné. Jediné, co to způsobuje, je to, že to způsobuje stres dědovi s babičkou. Já jsem imunní, proplouvá to kolem mě, ale doufám, že se to už zklidní," řekla Super.cz Ornella. "Charlotte je ještě mladý pako, co na srdci, to na jazyku. V tom jsem se s věkem poučila. V devatenácti jsem taky říkala věci, které jsem neměla. Snažím se ji brzdit," vysvětluje.

Sama si ale momentálně neumí představit, že by s matkou Monikou našly v budoucnu společnou řeč. "Nejsem člověk, který říká slovo nikdy. Pořád je to moje matka. Ale momentálně si to nedovedu představit. Když žena leží po porodu na JIPce a někdo ji zesměšní, že je trapka... To jsou nevratné silné momenty, které si neumím představit, že jen tak překousnu," říká.

Celá situace ji mrzí. "Neměla bych problém, kdyby tenkrát řekla, že jim to s tátou neklape, že půjdou od sebe a budou mít jiné partnery. Takových rodin je plno. Když by se člověk choval slušně, uměla bych si přestavit, že bych je všechny, třeba i s těmi novými partnery, pozvala k sobě. Tady to ale moje máma vyhrotila, začala útočit na své děti, vnoučata, to jsem vůbec nepochopila," dodala Ornella na otevření libeňského barber shopu. ■