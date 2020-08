Zadek se pohnul nahoru. I když na ni stále útočí kvůli anorexii, Eliška Bučková je s postavou spokojená

Eliška Bučková je se svou postavou spokojená. Super.cz

Eliška Bučková (31) má novou závislost, a to cvičení. Začalo ji to bavit natolik, že tvrdě maká šest dní v týdnu. A výsledky se dostavily. Jak sama říká, je spokojená nejvíce ve svém životě.

"Od pondělí do pátku nebo soboty běhám, chodím cvičit a moc mě to baví. Ráno si zaběhám a pak jdu na trénink," řekla Super.cz Bučková.

"Po třicítce jsem si řekla, že chci čas věnovat sobě. Jsem workoholik, a když se vrhnu do práce, zapomínám na své tělo, zdraví. Řekla jsem si, že dopoledne budu věnovat sportu a snídani a po dvanácté hodině začínám pracovat," uvedla.

Z výsledků je nadšená. "Osvalila jsem se, sama jsem překvapená, co ty moje špejličky všechno udrží. Jsem lvice, baví mě výzvy. A těm, co stále řeší moji anorexii, bych něco vzkázala, ale není to vhodné říkat na kameru," směje se.

"Zadek se pohnul nahoru, to bylo moje životní přání. Ačkoli jsem nahoře hubená, díky moravským genům mám podvozek. Takže na něm musím makat. A musím říct, že nyní jsem asi nejvíc v životě spokojená se svojí postavou. Neměnila bych vůbec nic," dodala Bučková na castingu České Miss. Eliška je letošní ambasadorkou soutěže krásy. ■