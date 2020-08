Jako maminka ví, jak je důležité děti unavit. Muzikálová kráska na to našla skvělé způsoby

Karolina Neuvirthová vyplnila díru na trhu. Super.cz

Zpěvačka Karolina Neuvirthová (28) se s manželem Michalem Neuvirthem a dvěma dětmi po několika letech v USA vrátila zpět do Česka. Krátce nato se zde maminka dvouleté Emilky a ročního Marka pustila do hudebních aktivit. Oslovila své kamarády a zrodil se projekt Karol a Kvído , ke kterému postupně vzniká první hudební cédéčko.

„Zjistila jsem, že muziky pro děti je málo. Vytvořila jsem cédéčko, ke kterému točíme deset videoklipů, a od ledna budeme jezdit s naší show do měst za dětmi. Nebude to jen o show, ale budou tam mít aktivity před a po,“ říká Karol, na jejíchž koncertech nebude chybět malování na obličej, cukrová vata, popcorn, Kvídovy tvořivé dílny, focení a spousta další zábavy.

Sympatická brunetka se při tvorbě svého projektu inspirovala v Americe, kde s manželem, hokejistou Michalem Neuvirthem, několik let žila. „V Americe je všechno přizpůsobené dětem. Chodili jsme tam do muzea Please touch museum, ve kterém jsme si na všechno mohli sáhnout. Proto jsem uzpůsobila show pro děti,“ říká Karolina, pro kterou je hlavní ambicí, aby děti rodičům vracela zbavené přebytečné energie.

Muzikálová zpěvačka a herečka zaplnila mezeru na poli současné dětské tvorby a má ambici navázat na tradici chytré zábavy pro děti, kterou odstartovali Miloš Nesvadba či Dáda Patrasová (64). „Určitě je to takové volné pokračování. Dříve toho bylo hodně, ale pomalu to mizí. S dětmi se stále díváme na Svěráka s Uhlířem, ale zároveň si říkám, že by si děti zasloužily něco nového a moderního. Proto Karol a Kvído,“ vysvětluje Karolina. ■