Nástupkyně Dády Patrasové nežije jen v dětském světě. Maminka dvou dětí si hýčká vztah s úspěšným hokejistou

Veškerou pozornost teď směřuje na děti. Karolina Gudasová Neuvirthová ale nezapomíná ani na manžela.

Má nakročeno na to stát se novou královnou dětských srdcí a převzít tak žezlo po Dádě Patrasové (64). Karolina Gudasová Neuvirthová (28) se nyní mění v roztomilou dívenku Karol a společně s animovaným rošťákem Kvídem má ambici bavit děti ve věkovém rozmezí od tří do osmi let.