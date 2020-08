Nejmladší držitelce Thálie se po životě v Americe nestýská. Něco jí v Česku ale přece jen chybí

Karolina Gudasová Neuvirthová si udělá dovolenou až po letních prázdninách. Super.cz

Kvůli manželovi Michalu Neuvirthovi zpěvačka Karolina Gudasová Neuvirthová (28) na čas přerušila svou kariéru a odstěhovala se za ním do zámoří. Pak přišly děti, nejdřív dcera Emilka, která brzy oslaví třetí narozeniny, krátce nato syn Marko, a nejmladší držitelka ceny Thálie za mimořádný jevištní výkon v oboru muzikál, členka divadla Semafor a hvězda úspěšných muzikálových titulů se stala maminkou na plný úvazek.

Karolina nikdy netoužila po tom zůstat v Americe. Život za velkou louží jí nechybí. „Po ničem se mi nestýská. V Česku mám rodinu a všechno, co potřebuji. S americkými kamarády jsem v kontaktu přes internet,“ řekla Super.cz. Něco v Česku ale přece jen postrádá.

„Američané mají lepší služby. Tam není problém cokoli zařídit a vymyslet. Přála bych si, aby u nás bylo více restaurací s hernami pro děti. S jedním dítětem se to dá zvládnout, ale se dvěma už je to náročnější. Takže chodíme neustále do čtyř stejných restaurací, kde mají herny, abychom se v klidu najedli,“ smála se Karolina.

Ta právě připravuje svůj nový projekt Karol a Kvído, kterým chce zaplnit mezeru na poli současné tvorby pro děti.

ČTĚTE TAKÉ: Mezi prvním a druhým dítětem bude jen 15 měsíců. Krásná zpěvačka dlouho netušila, že je opět těhotná

Zároveň je dvojnásobnou maminkou, a tak nás zajímalo, jestli má během léta čas na odpočinek, nebo jestli se s rodinou chystá na dovolenou. „Pořídili jsme si domeček za Prahou, kde trávíme čas u bazénu a při grilování v zahradní kuchyni, takže si připadáme jako na dovolené. Ale na podzim snad odletíme někam za teplem, až tady bude ošklivě. Člověk ale v současné situaci neví, jak se bude vše vyvíjet,“ pokrčila rameny Karolina Gudasová Neuvirthová. ■