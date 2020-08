Slovenská barbie Kucherenko šokovala fanoušky. Nechala si zmenšit přifouknuté rty a vypadá mladší

Silvia Kucherenko Foto: Instagram S. Kucherenko

Fanoušci jsou z proměny upřímně nadšení, protože její uměle zvětšený ret měl k přirozenosti hodně daleko a působila „kačeřím“ dojmem. Blondýnka se zásahy do svého těla netají, v minulosti si nechala upravit i nos a přifouknout hrudník.

„Ret menší, spodní je originál můj, platina pryč. Návrat k přirozenosti, může být?“ napsala si modelka pod fotku, kde fanouškům ukázala výslednou proměnu a později dodala, že horní ret se po rozpuštění tekutiny ještě zmenší. Kromě větších úst se vzdala i platinové blond hřívy a zvolila přírodnější odstín.

Změnu kvituje i její slovenská kolegyně Lela Ceterová, která má k plastickým úpravám zevnějšku taktéž blízko. „Opravdu ti menší pusa sluší. Já mám taky menší než jindy,“ okomentovala proměnu Kucherenko partnerka zápasníka Karlose Vémoly (35). „Teď vám to moc sluší, jste krásná a ty velké rty už byly moc. Teď jsou akorát. Za mě palec nahoru,“ objevilo se ještě v komentářích. „Nádherná a o pár let mladší. Teď je to dokonalé,“ lichotí blondýnce další fanynka. ■