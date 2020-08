Kráska z Čarodějky a finalista Muže roku na poslední chvíli zrušili svatbu

Nikola Ďuricová a Lukáš Kofroň se rozešli. Michaela Feuereislová

Kofroň se v poslední době hodně změnil, na první pohled hlavně vzhledově. Začal makat na postavě, prý i kvůli slovenskému kroji, který měl jako ženich obléknout. Hlavně se ale přihlásil do soutěže Muž roku, v níž se dostal mezi dvanáctku finalistů. A s tím mu pochopitelně stouplo i sebevědomí, jelikož si ho začaly všímat i jiné ženy než jeho snoubenka.

Na soustředění soutěže, kterého se účastnily i tanečnice z Czech Cabaret Show, se mohlo na první pohled zdát, že je nezadaný...a brzy také byl. Místo naplánované rozlučky se svobodou došlo ke zrušení svatby. „Oba jsme usoudili, že je to takhle nejlepší. Už se k tomu nechci víc vyjadřovat. Mám to uzavřené. Přeju mu do života to nejlepší,“ řekla Super.cz Nikola, s níž jsme byli vybírat i svatební šaty. ■