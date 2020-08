8 soutěžících letošní řady show Tvoje tvář má známý hlas: Kdo z nich svrhne z trůnu Marka Lamboru?

Tvář zná kompletní sestavu soutěžících. Foto: Super.cz/archiv TV Nova

Kromě Jitky Čvančarové (42), Báry Basikové (57), hvězdy Mostu! Eriky Stárkové (36) a zpěváků Alberta Černého (31), Jordana Haje (31) nebo bronzového vítěze SuperStar Martina Schreinera to na jevišti rozbalí herec Bořek Slezáček (53) a modelka Andrea Kalousová, která už ví, kdo bude jejím největším fanouškem.

A překvapivě to její partner Kamil Bartošek alias Kazma (35) není. „Já jsem to říkala babičce, a ta z toho byla nadšená, říkala, že mě obdivuje, že do toho jdu,“ svěřila Andrea.

Jak jsme již avizovali, 7. řada show zamíchala kartami ve složení poroty. Diváci musí letos oželet břitký humor Jakuba Koháka (45), který do porotcovského křesla neusedne, stejně jako zpěvák Janek Ledecký (58). Hodnotit výkony účastníků bude kromě ostříleného Aleše Hámy (47) krásná Eva Burešová (27) a Ondřej Sokol (48), který show doposud moderoval a podílel se na scénáři. Štafetu po něm nyní převezme syn Bolka Polívky (71) a Chantal Poullain (64) Vladimír Polívka (31).

Podívejte se v galerii, na čí výkony se můžete těšit. ■