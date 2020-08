Už podruhé mu rakovina zabila milovanou osobu: Ladislav Frej přišel o milovanou přítelkyni Gábinu

Ladislavu Frejovi zemřela partnerka Gábina Herminapress

Podle informací Blesku prohrála Gábina Mrkvicová svůj boj s rakovinou slinivky už o víkendu. Zemřela prý přímo doma, a ne v nemocnici, kde se léčila. „Že mi slezly vlasy, to bylo to poslední, co mi vadilo. Chemoterapie fakt nikomu nepřeju, bylo to dost hrozný období,“ svěřila se tehdy o své zákeřné nemoci deníku.

Ladislav Frej už se v minulosti s rakovinou setkal, ta mu totiž vzala jeho manželku Věru Galatíkovou (✝69). Herečka posledních pět let svého života bojovala s rakovinou plic. Chemoterapii ale nakonec odmítla a raději se věnovala dětem a vnoučatům. Vážné nemoci podlehla tři dny před Vánocemi 2007. ■