Její nové silikony už znáte, pozadí v tangách ale často neukazuje! Na tomhle zadečku Denisa Spergerová tvrdě maká v posilovně

Denisa Spergerová Foto: archiv D. Spergerové

"Pravidelně cvičím, snažím se na sobě makat. Užívám si léto s přáteli, grilovačky, o to víc je na sobě pak ve fitku třeba pracovat," řekla Super.cz Denisa, která letos podstoupila také plastiku prsou, aby její postava byla dokonale souměrná. Na fotkách ukázala nejen nové vnady, ale také pevné pozadí.

I když se stále řeší cestování v souvislosti s koronavirem, Denisa přesto trávila léto hodně v zahraničí. Sama přiznává, že trošku obavy měla.

"Zejména do Chorvatska jsem se trošku bála. Ale pak jsem si řekla, že to stejně neovlivním. Covid můžu potkat i kdekoli v Česku, třeba v nákupním centru. To bych musela bych celé léto zavřená doma," dodala loňská vítězka Miss Czech Republic. ■