ilustrační foto Profimedia.cz

Nemusíte mít fóbii z hadů, aby ve vás budili respekt. O to horší je, když nečekáte, že vám někdo takové zvíře hodí na rameno. Přesně to udělal muž ve videu nicnetušící ženě, která si četla. Potichu se přikradl zezadu a kroutítícího se hada na ni hodil. Když dotyčná zjistila, která bije, vystřelila ze židle jako o život a v hrůze se snažila hada setřást. V panice se jí to nejdřív nedařilo, ale nakonec se ho zbavila a vyrazila za zmiňovaným záškodníkem. Trest ho nejspíš neminul, nezbývá než doufat, že to přežil ve zdraví.