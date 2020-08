Známý písničkář složil milostnou píseň pro přítelkyni Jaromíra Jágra: Takhle hokejista reagoval, došla řeč i na děti

Jaromír Jágr Profimedia.cz

Jarda (48) se k textu písně vyjádřil na svém instagramovém profilu, kam rovnou nahrál reakci. Tu si můžete pustit ZDE. Ačkoliv zachoval kamennou tvář a trpělivě opravoval nepřesnosti, kterých se Pokáč v textu dopustil, bylo znát, že se nad ním pobavil.

Když pak v hitu došla řeč na děti, Jágr reagoval slovy: „Já si myslim, že to půjde.“ Možná by se tak miminku nebránil. Jarda pobavil své věrné fanoušky, kteří by ho ale také rádi viděli v roli otce.

„Jardo, musíš hodně plodit, chceme nový Nagano,“ vyzýval ho jeden ze sledujících v komentářích. Uvidíme, jestli se tedy hokejová legenda nechá od fanoušků přemluvit. ■