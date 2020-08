Ukázat tělo v bikinách se styděla: Marta Jandová brázdila Vltavu na prkně v plavkách v celku. Takhle jí to šlo

Marta Jandová brázdila Vltavu na prkně. Super.cz

Zpěvačka Marta Jandová (46) nám už vyprávěla, že před rokem přidala do svého portfolia nový sport. S manželem a sedmiletou dcerou Maruškou začali jezdit na paddleboardu. Teď nám předvedla, jak jí to jde.

"Jsem vášnivý sportovec, nic nedělám pořádně, ale všechno mi nějak průměrně jde. Možná je to tím, že jsem si odmalička hrála s klukama, a pak jsem byla v klučicí kapele. Vždycky, když jsme dělali nějaké sporty, byla jsem nejhorší, ale já vítězit nemusím, hlavně si to chci užívat a ráda zkouším nové věci," vysvětlovala Marta.

"Paddleboard se mi dostal do ruky loni a říkala jsem si, že je to taková blbost. K čemu to je stát na něm a pádlovat? Pak jsme ho vyzkoušeli celá rodina a nejnadšenější je z toho Maruška. Zjistila jsem, že je to strašná zábava, a nejlepší je, že můžete odjet dál od lidí, tam se položit a mít vlastní soukromou oázu, kde nikdo neruší," pochvalovala si.

Při tréninku na závod Prague Paddle Cup vyzkoušela i různé akrobatické kousky, kdy z prkna několikrát spadla do vody. "Vody se nebojím, už jsem i odbourala strach, který vznikl po zhlédnutí filmu Čelisti, že nechci tam, kde nestačím. A na závody se těším. Jsem ve znamení Berana, takže soutěživá jsem a budu pořádně makat," slibuje. ■