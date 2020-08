Po pěti letech odluky do toho šli úředně: Petr Bende s půvabnou manželkou jsou rozvedení. A co jejich synové?

Zpěvák Petr Bende se rozvedl. Foto: archiv P. Bende

Petr po nucené pauze, během níž se věnoval synům a měl čas i na skládání písniček, opět vystupuje. Převážně na menších akcích, které nejsou zasaženy koronavirovými restrikcemi.

"Jezdíme buď sólové akce s kapelou, které nám zůstaly a jsou pro méně lidí. A pak mám recitály nazvané podle našeho posledního singlu Je čas jít dál, tedy podle písničky, kterou jsem napsal. Obeslal jsem pořadatele a vydal se i na netradiční místa, na která se normálně nedostanu. Hrál jsem na nádvoří zámků, koncertoval na lodi atd... Jsou to koncipované koncerty pro sto až dvě stě lidí. Buď hrajeme akusticky s kapelou, nebo jen ve trojici s cimbalistou a basistou," upřesnil.

Doufá, že se uskuteční i 24. ročník jeho tradičního vánočního turné. "Mám tam naplánováno devatenáct koncertů. Pokud bude povolená aspoň pětistovka diváků a divadla budou fungovat, tak to snad vyjde. Mrzelo by mě, kdybych to musel překládat, i když mám záložní plán přesunout to třeba na jaro," svěřil mj. zpěvák.

ČTĚTE TAKÉ: Petr Bende si do nového klipu nechal pomalovat tvář od svých synů: Jeho dva kluci už pořádně vyrostli

Petr Bende už čtrnáct let žije v Ostravě, i když pochází z jižní Moravy a dva a půl roku žil i na pražské Zbraslavi. "Prahu mám rád, ale jen na návštěvu, na pivko, pokecat, pozdravit kámoše, zahrát a zase zmizet. Jsem narozený na vesnici, i když teď žiju ve městě, ale Ostrava - Poruba je pro mě taky taková vesnice. Zjistil jsem, že komunikovat s lidmi můžu odkudkoliv. Zuzka, matka mých synů, je z Ostravy, oba kluci se tam narodili a já už jsem tam zůstal," vysvětlil.

A právě jeho rodinných vztahů se týká novinka, kterou prozradil. "Asi pět let jsme s manželkou žili v odloučení, každý máme svoje bydlení a v březnu tohoto roku jsme se formálně rozvedli. Děti máme oba dva v plné péči, neřešíme nijak striktně dny ani týdny, kdy by měly u koho být. Přizpůsobujeme se své práci, jejich režimu a programu každého z nás. Matyasovi je jedenáct, Maxovi osm a dobře si zvykli. Máme dva byty, bydlíme nedaleko sebe, kluci jsou v každém z nich doma. Nemáme problém se mezi sebou domluvit, protože děti jsou to nejdůležitější," uvedl Bende. ■