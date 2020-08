Slavný slovenský hudební pár jde od sebe: Zpěvačka Tina a rapper Separ oznámili po sedmi letech rozchod

Zpěvačka Tina se bude rozvádět Profimedia.cz

Manželé spolu nijak často na sociálních sítích nevystupovali, a tak nikomu nepřišlo divné, že už dlouho nepřidali žádnou společnou fotku. Tina a Separ spolu vychovávají dceru Tiu Lilianu (5) a syna Leonarda Lásika (7), kterého má Tina ještě z předchozího vztahu s fotbalistou Richardem Lásikem.

„Ahojte, vzhledem k tomu, že jste nás roky podporovali a přáli nám, rozhodli jsme se, že se to dozvíte od nás, a tak jak to reálně je,“ napsal Separ na svůj instagramový profil k fotce s Tinou: „Tina a já jsem spolu prožili nádherné životní období, během kterého jsme stihli zažít vše, co vystihuje věta 'v dobrém i ve zlém'. Viděli jsme spolu kus světa, vychovávali dvě nádherné děti, vybudovali společný domov. Ale zažili jsme i velmi těžké chvíle, kdy jsme si opravdu sáhli na dno, ne to finanční, ale psychické.“

Rapper Separ

Pár se podle všeho odcizil, což dokládají i další slova dlouhého statusu: „Jak ubíhal čas, každý z nás se začal věnovat rozdílným tématům a věcem. Začali jsme se vzdalovat. Rodina pro nás vždy byla na prvním místě, ale témata o kterých jsme si povídali, jsme začali vidět z jiných úhlů a nenacházeli propojení. Proto jsme se po velmi těžké a rozhodně ne jednoduché úvaze rozhodli, že dokud to zvládneme v lásce a míru, půjdeme každý svou cestou.“

„Všichni za jednoho každopádně zůstáváme i nadále, protože jsme už navždy rodina, kterou spojuje krásných sedm let a dvě dokonalé děti! Jen jsme se rozhodli nepokračovat jako pár. Nebylo to jednoduché rozhodnutí,“ zakončil své prohlášení uznávaný rapper Separ a jistě mluvil i za Tinu, která svůj profil na sociální síti smazala už před nějakou dobou a sama tedy text sdílet nemůže. ■