David Gránský (28) měl při natáčení zbytečný strach z věkového rozdílu s Lucií Vondráčkovou 40): Nenalíčená vypadá na šestnáct!

"Ona byla tak trochu mým dětským idolem, viděl jsem její Marmeládu což byla její prvotina. Takže když jsem dostal nabídku s ní točit, říkal jsem si: No, v páru s Luckou Vondráčkovou? Tam už je nějaký věkový rozdíl. A pak v osm ráno vylezla nenalíčená z auta, je fakt přirozeně krásná a na těch záběrech, co jsem viděl, vypadá na šestnáct. Úplně mě překvapilo, jak to šlo typově dohromady a vypadali jsme jako vrstevníci," řekl Super.cz.

I jinak ho natáčení bavilo. "Rozuměli jsme si jak osobně, tak profesně. Tenhle klip je z 1. světové války, celý den jsme běželi lesy, polemi a loukami a utíkali před německými vojáky. Byla to hrozně zajímavá zkušenost. Stříleli jsme ze zbraní, na nás stříleli, byla tam i různá obrněná vozidla. Pro mě to byl velký zážitek. Jako herci jsme lační po takových tématech, protože pořád hrajeme ty komedie, romantiku, dělám seriál z lékařského prostředí. Kdyby se točil remake Na západní frontě klid, hned bych šel na casting," svěřil. ■