Ani asistovaná reprodukce nezabrala: Už nemůžu znovu otěhotnět, oznámila slavná komička

Amy Schumer Profimedia.cz

„Bylo to drsné, nemyslím si, že bych to někdy zvládla podstoupit znovu,“ prozradila v pořadu Sunday Today with Willie Geist. Po prvním kole pokusu jí zůstalo jedno použitelné embryo. „Rozhodla jsem se, že už nemohu být znovu těhotná,“ přiznala.

Hereččin manžel Chris Fischer se prý dokonce smířil s představou, že budou mít pouze jedno dítě. Ještě to ale nevzdávají. „Přemýšleli jsme o náhradní matce, ale myslím, že s tím ještě chvíli počkáme,“ dodala Amy.

ČTĚTE TAKÉ: Komička, která se před sedmi měsíci stala matkou, se snaží o druhé dítě: Zdokumentovala, jak vypadá asistovaná reprodukce

V lednu Schumer sdílela snímek oteklého břicha posetého modřinami od hormonálních injekcí. Už tehdy popsala, že proces zvládá špatně. Ostatně neužila si ani těhotenství. Amy trpěla silnými nevolnostmi, kvůli nimž musela rušit i některá svá vystoupení. Vymodlený syn pak kvůli endometrióze přišel na svět císařským řezem. ■