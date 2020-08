Měl jediný koncert během prázdnin: Místo vystupování se Pepa Vojtek věnuje práci na baráku a svým dětem

Pepa Vojtek nevystupuje, věnuje se hodně dětem Super.cz

Mohl by se sice účastnit koncertních open verzí muzikálů, ale to nechce. "Nemám to úplně zapotřebí. Hraju rád muzikály, ale v divadle. Nemám rád tahle vykoštěná vystoupení, kdy se sice napíše, že přijede muzikál Dracula, ale on nepřijede muzikál Dracula. Vystoupí tam kolegové, zazpívají čtyři písničky v civilu, v džínách, možná si na sebe někdo vezme nějakou paruku, a jedou domů. Z toho muzikálu lidi nemají nic. Já, když něco dělám, tak tak, aby ti lidi přišli na plnohodnotné představení," míní.

Čas tak Pepa tráví hlavně doma, kde se prý pořád nějaká práce najde. "Člověk se nějak točí okolo baráku. Jsem vyučený opravář telefonů, v životě jsem toho zažil hodně. Měl jsem hospodu, kopal jsem s partou Romů kabely, všechno umím dělat, třeba i zedničinu. V životě se neztratím. Když bylo potřeba, tak jsem pomáhal mému kamarádovi, který je můj dvorní zedník a umí úplně všechno, když bylo potřeba dodělat různé resty okolo domu a na zahradě. Teď jsem zrovna rovnal dlažbu na chodníku, protože mi ji zvedaly kořeny. Takže jsem si odřel kolena a připálil záda, protože jsem dělal do půl těla," vyprávěl nám.

Hodně se věnoval i svým nejmladším synům. "Byli jsme hodně s dětmi, protože byly taky doma. Pak už naštěstí začala škola, takže si oddechli kluci i my. Adam a Bertík, když jsou pohromadě, tak je to peklo. A to nám hodně pomáhali babička s dědou, kteří bydlí ve vesnici vedle. No a psy jsem venčil třikrát denně, takže už byli naštvaní, že je furt někam tahám," smál se.

ČTĚTE TAKÉ: Syn Pepy Vojtka nezáří jen v seriálu: Sedmiletý Adam má za sebou premiéru svého prvního filmu

Vídal se samozřejmě i s dalšími dětmi. S exmanželkou Libuší Rohlíčkovou má syna Matyáše, s bývalou partnerkou Sabinou Laurinovou dceru Valentýnu. "Valentýnce už je osmnáct, chodí na uměleckou školu, tak byla taky doma. Už je moje druhé dospělé dítě a jezdí jako instruktorka na tábory. Matesovi je třináct, to už je takový předpubertální věk, tak se snažíme řídit podle jeho zájmů," vysvětlil. ■