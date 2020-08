Z toho, že jeho syn hraje v Ordinaci, Pepa Vojtek radost nemá: Nechci z něj mít cvičenou opici!

Z toho, že by byla z jeho syna Adama dětská herecká hvězda, Pepa Vojtek radost nemá. Super.cz

"Upřímně? Nadšený jsem z toho nebyl, a to myslím smrtelně vážně. Znám to od dětí, které s námi hrají v muzikálech. Doučují se po šatnách v noci. Na druhou stranu je to pro něj zkušenost. Netočí nic, co by nemělo sledovanost, a myslím, že mu to docela jde. Premiéru měl ve filmu Past o Jiřině Štěpničkové, kde hrál malého Jirku Štěpničku. Vyšly na něj tak kladné kritiky, až jsem zíral. Byl jsem na premiéře a moc se mi to líbilo. Od toho se mu odvíjela další kariéra," řekl nám Pepa.

"S manželkou jsme se dohodli, že to nebudeme úplně hrotit. Najednou přišlo hrozně moc nabídek, zájem měli i z muzikálů. Ale to nechci. Chodí do školy, je mu osm a nechci z něj dělat cvičenou opici. Včas jsme to zařízli a zůstali jen u té Ordinace, což je rozjetý projekt, kde měl být původně jen ve dvou dílech, ale prodloužili mu smlouvu," vysvětlil.

"Má svůj účet a nesaháme mu na něj. Tvrdě si peníze vydělal, protože ještě neumí pořádně číst a všechno se opravdu musí naučit nazpaměť a na natáčení tráví celé dny. Nicméně nejdůležitější je, aby zvládal školu, naučil se cizí jazyky a pak ať si dělá, co chce," uzavřel zpěvák. ■