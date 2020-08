Pepa Vojtek promluvil o budoucnosti kapely Kabát: Koncertů bude letos nula

Pepa Vojtek promluvil o budoucnosti kapely Kabát. Super.cz

Těch se ovšem letos fanoušci populárního seskupení vůbec nedočkají. Kabáti hrají na velkých pódiích, což není kvůli zavedeným restrikcím možné. "S koncertováním je to nula. To je dané situací. Celé turné jsme odložili na rok 2021, to už snad bude průchozí. S tím, že nemůžeme hrát live, nic nenaděláme," krčil rameny Pepa.

Fanoušci ale úplně zoufat nemusejí. "Řekli jsme si, že všechnu energii věnujeme na dodělání nového cédéčka, abychom lidi nenechali úplně bez Kabátů a nemysleli si, že jsme pomřeli nebo se na to vykašlali. Snad to stihneme vydat do Vánoc," slibuje. ■