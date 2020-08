Hana Mašlíková odešla od manžela Andrého: Moderátorka poprvé promluvila o vážné krizi jejich vztahu

Hana Mašlíková Michaela Feuereislová

"Lidi nás měli jako bezproblémový pár. Já už jsem nechtěla hrát hru na Instagramu, kde je všechno krásné. Nelituju toho. Věděla jsem, že tomu budu muset čelit, postavit se tomu. Nám to buď pomůže, nebo nás to úplně zabije. Pro nás oba je na prvním místě Andreásek a doufám, že to tak zůstane, ať se stane cokoli," řekla Super.cz Mašlíková.

Zdůraznila, že návštěva jejího muže Andrého ve strip baru nebyla rozhodně jediným důvodem jejího odchodu. "Když jsem něco takového udělala, něco to znamená. Bylo toho na mě moc! Znamenalo to stop, dost. Určitě bych takhle nevybouchla jen kvůli tomu, že manžel byl ve strip baru. Věci se hromadí, jednou to všechno bouchne a u mě to bouchlo v pátek. Kdyby to bylo jen o strip baru, tak bych tento krok jen tak neudělala. Je to táta mého dítěte," vysvětluje.

André se obhajoval tím, že šlo ve strip baru o pracovní schůzku s majitelem. "Musel se nějak obhájit. Pro mě to je stejné, jako by si soudní patoložka dávala schůzky na pitevně nad otevřeným tělem. Taky si je asi dává jinde," vysvětluje své pocity.

Sama přiznala, že život s ní také není jednoduchý. "Jsem býk, jdu si tvrdě za svým, jsem neústupná perfekcionistka. André to se mnou taky nemá jednoduché," dodala. ■