Heidi Janků má sice psa s papíry, ale pomáhá útulkářům a bojuje i proti množírnám

Ten je po smrti jejího manžela Ivo Pavlíka jediným mužským elementem v jejím srdci. "Eda je trochu větší, než by měl být, pořádný chlapák. Tím ale nechci naznačit, že by byl tlustý, je spíš samý sval - mám doma pořádný kus psa,“ míní Heidi.

„Přiznávám se, že v útulku jsem poprvé. Jinak by mi určitě doma jeden vyrostl. Chtěla bych je zachránit všechny. Trhá mi to srdce. Jednu dobu jsem uvažovala o pejskovi z útulku. Když jsem to konzultovala s odborníky, doporučili mi ale kvůli povaze mého povolání papírového psa. Jsem často mezi lidmi, pejsek z útulku by to nemusel dobře snášet a mohlo by se projevit trauma z předchozího života. Proto jsem skončila s Edou. Je mu dva a půl, a přestože jsem ho brala na cvičák, už když mu byly tři měsíce, má ve výchově ještě rezervy,“ přiznala.

„Přivezla jsem nějaké pamlsky, ale rozhodně útulek podpořím i finančně. Starat se o psy není vůbec levná záležitost. Veterinář, žrádlo i celý servis útulku přeci něco stojí,“ míní. ■