Pacey z Dawsonova světa zvěčnil manželku při porodu: Fotka zaujala i přední módní magazín

Jodie Turner-Smith s manželem Joshuou Jacksonem Profimedia.cz

Modelka tak rodila doma ve vaně, kde ji manžel zvěčnil. Téměř umělecký snímek zaujal i módní magazín a použil ho v novém čísle. „Někdy přemýšlím, jak jednou budu popisovat dceři, co to obnášelo narodit se v roce 2020. Pandemie, historické události, sociální nepokoje a mezi tím já-prvorodička, která dělá, co může,“ svěřila magazínu.

Modelka také mluvila o své poporodní postavě. Přiznala, že byla naivní, když si myslela, že zpátky do práce naskočí měsíc po porodu. „Cítila jsem tlak, který je občas vyvíjen na prvorodičky, aby se dostaly rychle zpátky do formy a měly okamžite dokonalou figuru, na které není ani památky po těhotenství,“ přiznala. Dnes se své naivitě směje.

Jodie a Joshua randili od roku 2018, v prosinci 2019 se vzali. Jodie nesčetněkrát chválila manžela za jeho podporu v průběhu těhotenství. Uvedla, že si dobře uvědomuje, jaké má štěstí. Oba rodiče totiž vychovaly svobodné matky. ■