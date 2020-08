Další celebrita s dítětem u prsu. Aneta Krejčíková z Ulice ukázala, jak kojí dceru

Aneta Krejčíková Foto: Instagram A. Krejčíkové

Známé tváře využívají sociální sítě nejen pro sdílení svých momentek ze soukromí, ale také jako možnost, jak se k něčemu veřejně vyjádřit. To udělala i Aneta Krejčíková (29), která má pocit, že to lidé na sociálních platformách berou poslední dobou až moc vážně.

„Fotka nahatýho dítěte? To už je vzpomínka z dětství lidí, co byli dětmi v devadesátkách. Nemyslím tím, aby tady visely fotky nahatých dětí, ale mohli bychom to brát docela normálně, a ne hned jako pobuřující odkaz. Když se mě někdo úplně vážně zeptá: „A nebojíte se, že Vás Vaše dítě zažaluje?” Nevím, jestli se mám smát, nebo brečet,“ svěřila se hvězda Ulice na Instagramu.

Zároveň se vyjádřila i k tomu, proč přijímá jako většina dalších influencerů a známých tváří placené spolupráce.

„Netočím a naše divadlo nehraje, to nebrečím, můj herecký čas ještě přijde. Jsou spolupráce mému srdci milejší a jiné zase méně, to je asi cítit,“ vysvětluje a dodává, že by na druhou stranu v žádném případě nešla do spolupráce, která by nekorespondovala s jejím přesvědčením a etikou.

„Jsou (spolu)práce co odmítnu, nicméně jsem pořád jen herečka na rodičovským příspěvku, který činí za obě děti 10 tis/měs a bydlíme v Praze v pronájmu. Toť vše k mému nutkání si to tady trochu obhájit,“ řekla na závěr herečka. ■