Nej zajímavosti z Černých baronů. Legendární hlášky, milionové tržby i nesnesitelný Landovský

Pavel Landovský v Černých baronech Foto: reprofoto Česká televize

„Ráj socialistických prasat“ i se standartou a heslem „Plány revanšistů zhatí naši vepři boubelatí‘ aneb Jak to vypadá, když major Terazky vede svůj šik pétépáků vstříc světlým zítřkům…

Černí baroni (1992) s hvězdným obsazením jsou jedním z nejlepších filmů naší porevoluční kinematografie. Film, který natočil režisér Zdeněk Sirový (✝63), se do diváckých srdcí zapsal díky mnoha nezapomenutelným hláškám a replikám i skvostným hereckým výkonům.

Nesmrtelný oficír

Ve filmu slavil velký comeback Pavel Landovský (✝78), který žil od roku 1978 v emigraci v Rakousku. Kuriózní je, že jeho major Haluška, přezdívaný Terazky, byl reálnou postavou. Ve skutečnosti se jmenoval Andrej Gazda a za války opravdu bojoval proti Rusům.

Po osvobození zůstal v armádě a velel i útvaru, ke kterému nastoupil mladý vojín Miloslav Švandrlík (✝77), podle jehož knižní předlohy a scénáře film vznikl. Oficír ale nemohl tušit, že si jednoho dne vyslouží nesmrtelnost.

Náladový Lanďák

Pavel Landovský ho ztvárnil famózně, nicméně lidé ze štábu se nijak netajili tím, že spolupráce s ním vyžadovala pevné nervy. Herec byl hodně náladový – jeden den byl samá legrácka a další posílal všechny do pr---e.

Často se prý také nedržel textu a repliky odříkával podle svého. Mezi pauzami se rád napil a i kvůli tomu práce občas vázla. Ale nikdo si mu netroufal nic říct, „Lanďák“ byl prostě velký svéráz.

Jak vznikl Troník



Miroslav Donutil (69) o své postavě poručíka Troníka řekl, že na vojně sice nebyl, ale inspirace měl víc než dost. Spolužáci, kteří vojenskou službu absolvovali, mu totiž dost podrobně popsali chování jistého důstojníka a on si ho pak spojil ještě s jedním naším tehdejším diplomatem, který šišlal.

Gunár se nerozmýšlel

Vojína Kotlára ztvárnil romský herec Milan Gunár, který svým výkonem potvrdil, že není malých rolí. V rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že nabídku zahrát si v Černých baronech vzal hned na první dobrou.

„To jsem vůbec neváhal a šel jsem do toho hrozně rád. Potkal jsem se s výjimečnými lidmi, pravými celebritami a bylo to úžasné natáčení,” uvedl. Zavzpomínal také, že se hodně nasmáli, nejenom při natáčení, ale i o pauzách.

Fenomenální tržby

Film měl mimořádný úspěch. V kinech ho navštívilo 1,47 milionu diváků a vydělal na tehdejší dobu závratných 26,4 milionu korun.

Zámek Zelená Hora opravdu sloužil po roce 1948 jako kasárna Pomocných technických praporů. Armáda ho vlastnila až do roku 1990. Od roku 2002 patří zámek obci Klášter.

Nezapomenutelné hlášky

Poručík Troník: „Kontrolní otázka, soudruzi. Co udělá náš dobře známý samopal vzor 24, když ho ponecháme na větru a dešti? No?“ Vojín Vločka: „Zrezaví, ne, vole?“ Poručík Troník: „Zrezaví, správně. A co hlavně? No koroduje, vy tupci!“

Major Terazky: „Čo bolo, to bolo. Terazky som majorom.“ A ještě jednou Terazky: „Prečo má súdruh Žižka v ruke len takú vyrezávanú halúzku? Veď to něbol volajaký kapelmajster či farár. Dajtě mu do ruky aspoň ľahký gulomet!“

Poručík Hamáček: „Já už musím jít, protože mi za hodinu jede, co?“ Vojín Voňavka: „Protože ti jede za hodinu vlak, vole.“ Poručík Hamáček: „Protože mi za hodnu jede vlak, vole.“

Celý film se spoustou dalších skvělých hlášek si můžete připomenout 16. srpna na ČT 1. ■