Péče o zuby je pro krásnou moderátorku prioritou. Kartáček má dokonce i roční syn

Petra Svoboda Michaela Feuereislová

Práce před televizní kamerou vyžaduje reprezentativní vzhled, kterému dominuje zářivý úsměv. To dobře ví také moderátorka Petra Svoboda (37), která péči o své zuby nezanedbává a vede k tomu také své děti.

„V tom se snažím být opravdu důsledná, i když Ráchelce se do toho někdy nechce. Kartáček má i roční Edík, který má prořezaných už pět zoubků,“ prozrazuje Svoboda informaci o synovi, který 16. 8. oslaví první narozeniny.

„Ráchel má speciální sonický kartáček, který ji upozorní na ideální délku čistění zoubků a Edík má kartáček zatím spíš jako hračku, se kterou si večer pohraje a okouše ji,“ směje se moderátorka. Jako samozřejmost vnímá i používání mezizubních kartáčků, na které lidé rádi zapomínají. Mezizubní prostory je přitom potřeba vždy důsledně dočistit. Nezbytné jsou v péči o chrup také pravidelné preventivní návštěvy stomatologa, ze kterých má velké procento populace zbytečně strach.

„V mládí jsem k zubaři nechodila s nadšením. Záleží ale hlavně na výběru dobrého lékaře. Já i dcera už několik let chodíme k panu doktoru Lacinovi a ani jedna z nás se nebojí.“

Ačkoli by si diváci mohli myslet, že za Petřiným dokonalým úsměvem stojí bělení zubů, není to tak. Moderátorka si zuby bělit nemusí.

„Měla jsem dlouhodobé problémy s porušenou zubní sklovinou, které jsem musela řešit keramickými fazetami, a bělení proto není potřeba, pravidelně ale docházím na zubní hygienu.“ vysvětluje závěrem. ■