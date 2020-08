Polonahé selfie Megan Fox s novou láskou bylo na nějakou dobu poslední: Odloučenému manželovi lezou totiž pěkně krkem

Megan Fox a Machine Gun Kelly Profimedia.cz

Od té doby, co se Megan Fox (34) přestala tajit vztahem s rapperem Machine Gun Kellym , vyznávají si oba dva lásku v médiích i na sociálních sítích. To ale údajně začalo lézt na nervy hereččinu odloučenému manželovi Brianovi Austinu Greenovi.

Tomu podle zdrojů časopisu People vadí hlavně společné snímky páru, jimiž si vyznávají lásku. „Vadí mu, že se Megan tak soustředí na nový vztah. Nerozumí tomu, že má potřebu sdílet hloupá selfie, kterými rapperovi dokazuje svou náklonnost. S Brianem nejsou přitom ještě ani rozvedení,“ uvedl zdroj.

Na posledním selfie, které herečka sdílela na Instagramu, se pár zvěčnil v plavkách s ručníky kolem pasu. „Ten kluk je tak krásný, až to bolí. Moje srdce je tvoje,“ napsala do popisku Megan, ale u fotky raději vypnula komentáře. Green ji totiž na to konto trochu vytrollil na Twitteru.

Tam sdílel koláž tváří svých synů, z nichž tři mladší má s Megan, ke které dal stejný popisek jako Megan k selfie s novým partnerem. Megan od té doby raději nic nesdílela.

Achingly beautiful boys...... My heart is yours pic.twitter.com/eWQwcblhg2 — Brian Austin Green (@withBAGpod) August 5, 2020

Green, který se už sám posunul dál a podle všeho randí s modelkou Tinou Louise, se prý nechal slyšet, že je jeho žena jako vyměněná. V minulosti si soukromí bedlivě střežila a skoro nic z něj nesdílela veřejně. Nyní dává své city až příliš na odiv.

Vztah s Greenem Megan ukončila koncem minulého roku, poté co se při natáčení společného filmu zamilovala do Kellyho. Green rozchod potvrdil před časem ve svém podcastu. Ačkoliv se v minulosti už několikrát rozešli, tentokrát to vypadá, že natrvalo. ■