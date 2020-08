Žije hlavně pro ně: Ilona Csáková se pochlubila krásným rodinným snímkem s manželem a dvěma syny

Ilona Csáková s rodinou Foto: Instagram I. Csákové

S Ilonou a jejím manželem Radkem Vonešem vyrůstají v Brně, kam se zpěvačka za svým mužem přestěhovala ještě předtím, než si pořídili děti.

„Moje rodina, to je to, pro co žiju,“ okomentovala snímek Csáková, jež přidala i tři srdíčka. Jak je vidět, Csákové rodinný život nadmíru prospívá a moc jí to sluší.

ČTĚTE TAKÉ: Nabírá v karanténě kila? Nikoliv. Mrkněte, jak se Ilona Csáková udržuje ve formě

O svou rodinku se také hezky stará a nikdy nedopustí, aby snad kluci měli prázdné žaludky. Však jim také často vaří a peče nejrůznější dobroty. V době jahodové sezóny například vyráběla vlastní zmrzlinu, smoothie a samozřejmě i plněné knedlíky. ■