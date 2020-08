Ornella vzala nůžky do ruky a ostříhala syna Quentina. Dopadlo to katastrofálně, vypadal jak Johanka z Arku

Ornella Koktová ostříhala svého syna. Pak to musela napravit. Super.cz

Ornella Koktová (27) ostříhala svého syna Quentina a dopadlo to katastrofálně. V minulosti často poslouchala narážky na jeho účes a nyní tomu nasadila korunu. "Přišlo mi, že to má dlouhý a že to zvládnu zkrátit sama. A dopadnul jako Johanka z Arku," prozradila Super.cz Ornella, které záhy nepomohla ani její sestra.