Známý muzikálový pár si koupil dům: Sem Peter Pecha a jeho žena utíkají relaxovat

Peter Pecha s manželkou Katkou Foto: archiv P. Pechy

"Domeček se nachází v malé vesničce u Poděbrad, přibližně 50 minut od centra Prahy. Pořídili jsme si ho už dřív, někdy začátkem listopadu loňského roku. Je to typický podlouhlý domek, se stodolou a velkou zahradou. Naštěstí po hrubé rekonstrukci, takže veškeré práce a úpravy jsou vizuálního charakteru," prozradil Pecha.

Stěhovat se tam zatím manželé nechystají. "Přece jenom, když člověk má v devět ráno v Praze zkoušku a pak ještě večer hraje do deseti, jedenácti, tak by to bylo trošku náročnější na dojíždění. Je to ale ideální místo na relax a útěk z velkoměsta. Člověk tam přichází na jiné myšlenky. Jste sice jenom pár kilometrů od města, ale přitom na míle daleko. Jako kluk z malého slovenského města tam utíkám hrozně rád. Práce na zahradě a sekání dříví mě moc baví,” dodala hvězda připravovaného muzikálu We Will Rock You, jehož premiéra se kvůli pandemii koronaviru přesunula na duben 2021. ■