Tajemství plážového košíku: Milan Peroutka po operaci odpočívá na břehu Baltského moře v Německu

Milan Peroutka odpočívá u německého Baltu. Foto: instagram M. Peroutky

"Mildíku, já bych byla ráda, kdybys s náma jel, abys třeba mohl hlídat psy, až se půjdem se ségrou někam projít,” přizvala mě bezostyšně maminka na několikadenní dovču. Do severního Německa. Asi šest hodin autem. Na místo, kde měla s taťkou koncem osmdesátek v kempu romantický low-cost líbánky," vypráví Milan, že jel vlastně tak trochu jako psí hlídač.

"Je tu krásně! Jako nebudu vám lhát, berle a písčitá pláž nic moc kombinace. Moře a berle ještě tragičtější. A moře po pas, berle a právě spatřená medúza rovnou smrt. Ale tyhle jejich proutěný koše k pronájmu na pláži? To za ty soucitný pohledy na cestě k jejich zdolání stojí! Nic mi nechybí. Většinu času tu prospím a nikdo mě za to nekárá, a to především ani já sám sebe," pochvaluje si prázdniny na severu. ■