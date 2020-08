Lady Gaga přiznala, že užívá antipsychotika: Mám mentální problémy a někdy vůbec nedokážu fungovat

Lady Gaga Profimedia.cz

„Pro album Chromatica jsem napsala píseň 911, která je o lécích. Musím je užívat, protože nemohu ovládat, co můj mozek dělá. Musím brát prášky, aby takovým procesům zabránily,“ přiznala.

„Vím, že mám mentální problémy, kvůli kterým někdy nedokážu fungovat jako člověk,“ dodala. Stefani trpí posttraumatickým syndromem od té doby, co ji v 19 letech několikrát znásilnili. Kvůli tomu také trpí fibromyalgií, která jí způsobuje chronickou bolest.

Už v lednovém rozhovoru s Oprah Winfrey popsala, že její tělo reaguje na bolest tím, že ztuhne a otupí. Jednou ji s takovým záchvatem převezli na pohotovost. Lékům a psychiatrům prý doslova vděčí za svůj život.

Zpěvačka založila v roce 2011 neziskovou organizaci Born This Way Foundation na pomoc mladým lidem s psychickými problémy. „Uvědomuji si a chápu, že nejsem jediný člověk na světě, který takhle trpí. A vím také, že zrovna já mám ku*va štěstí. Jsem vděčná za to, co mám,“ přiznala na závěr. ■