Po Adele se do hubnutí pustila další slavná hvězda: Kelly Osbourne shodila 40 kilo a je k nepoznání

Z Kelly Osbourne je úplně nový člověk. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Když před týdnem Kelly sdílela selfie z auta, sledující ji okamžitě zahrnuli pochvalnými komentáři. V odpovědi na jeden z nich pak práskla, kolik shodila.

Kelly výrazně zhubla, už když se v roce 2009 účastnila soutěže Dancing With The Stars. Od té doby se jí ale nějaká ta kila zase vrátila.

V průběhu pandemie koronaviru se Kelly nevídá s rodiči. Oba patří do rizikové skupiny, především pak Ozzy, který trpí Parkinsonem.

„Kdybych před třemi týdny, kdy jsem posílala rodiče na výlet do Panamy, věděla, že je to na dlouhou dobu naposledy, co je objímám, držela bych je v náručí o něco déle. To jsou věci, které prostě musíme obětovat. Zůstávám doma pro své rodiče. I když nemáte nikoho, pro koho byste zůstali doma, na kolenou vás prosím, udělejte to.“ napsala na sociální síť.

A v karanténě nejspíš pracovala hlavně na své figuře. Kelly není jedinou celebritou, která v poslední době zamakala na postavě. Minimálně 45 kilo zhubla i zpěvačka Adele. Do hubnutí se pustila také herečka Rebel Wilson. Před těmito dámami tedy klobouk dolů. ■