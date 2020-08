David Beckham předvedl své vypracované tělo v plavkách a syn Romeo ukázal první malůvku na těle

David Beckham se svými potomky Profimedia.cz

Nejenže ukazuje své svalnaté a potetované tělo v plavkách, ale obnažili se i jeho synové a malá Harper se neustále držela tatínka kolem krku.

Na paparazzi snímcích také vyšlo najevo, že už i prostřední syn Romeo začíná s tetováním. Jeho starší bratr Brooklyn (21) už se začíná co do množství obrázků vyrovnávat svému otci, kdežto Romeo má zatím jen jeden malý obrázek na boku. To ale může být teprve začátek, přeci jen už brzy oslaví osmnáctiny, a pak už bude mít větší volnost výběru, jako to bylo u Brooklyna.

Na fotkách se neobjevuje Victoria (46), která přítomnost fotografů u volného moře nejspíš čekala a nechtěla se vystavovat. ■