Bude to pořádná jízda: Transsexuální Dáša z Mostu! je novou hvězdou Tváře

Erika Stárková bude soutěžit v show Tvoje tvář má známý hlas. Foto: archiv TV Nova

První oznámenou hvězdou je herečka Erika Stárková (36), která se proslavila jako Dáša v seriálu Most! Pro ni je účast v Tváři splněním velkého dětského snu.

Erika Stárková v Mostu!

Česká televize

„Já jsem fanoušek celoživotního převlíkání, tancování a zpívání a to si tady splním. Takže se neskutečně těším, bude to pořádná jízda,“ svěřila. Kromě herectví výborně ovládá i zpěv a pohyb, takže se určitě bude v rámci jejích proměn na co dívat. „Bude to pro mě určitě naplňující a bude to něco nového,“ míní.

Druhým odtajněným soutěžícím show je talentovaný zpěvák a frontman skupiny Lake Malawi Albert Černý. „Já jsem dlouho váhal, protože jsem se trochu bál, že se v tom nebudu cítit, ale nakonec po těch zkušenostech, co jsem nasbíral za poslední rok nebo dva, si myslím, že jsem na to připraven a že si to dokážu užít. Moc se těším na to, že si zazpívám třeba nějaké mega hity na krásném podiu,“ myslí si Albert. ■