Berenika Kohoutová se toho nebojí: Takhle se zvěčnila s dcerkou u prsu a rozpovídala se o kojení

Foto: Instagram B. Kohoutové

Berenika Kohoutová (29) neměla nikdy problém zabřednout do intimních témat včetně kojení. V rámci světového týdne kojení se podělila s fanoušky o své vlastní zkušenosti a připojila také snímek s dcerou Lolou, na kterém bez ostychu odhalila část svého ňadra.

„Už během těhotenství jsem často říkala “až přestanu kojit”. Říkám to furt. AŽ PŘESTANU KOJIT, tak se strašně zduním. Pak se poprvé celou noc vyspím. Půjdu do kavárny a tam si budu dávat pět hodin jedno kafe, aniž bych se nervovala, že někde vříská hladový dítě. Pojedu s Kryštofem na romantickej víkend. Půjdu do kina a pak na víno. Budu nosit JENOM oblečení bez knoflíčků. Půjdu cvičit a nebudu muset mít prsa omotaný tejpou. Čau nazdar, vy debilní vložky na kojící prsa!“ napsala k fotce herečka a zpěvačka.

Na druhou stranu přiznává, že vyměnit určitou „svobodu“ za kojení, není tak úplně jednoduché rozhodnutí. „Lola se třeba teď budí v noci furt. A chce jenom potvrdit, že tam jsem (respektive moje prsa). Říkám si furt - ne, když nemá hlad, tak ji pochovám, utiším, ale nebudu ji přikládat! Dělá si ze mě dudlík a už se nikdy nevyspím! Ale moc mi to nejde. Ten klid, když ji nechám přisát. Ta úleva, že se cítí naprosto v bezpečí,“ rozněžnila se Berenika.

Zároveň ve svém příspěvku povzbuzuje maminky, které z jakéhokoli důvodu své dítě kojit nemohou. „Je přece na světě x miliónů lidí, který kojený nebyli a taky žijou, jsou šťastný a zdravý,“ dodává. ■